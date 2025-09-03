IL Madeira apresenta no sábado candidaturas às eleições autárquicas

A Iniciativa Liberal Madeira apresenta este sábado, 6 de Setembro, as suas candidaturas às próximas eleições autárquicas 2025.

A apresentação dos candidatos às câmaras e assembleias municipais contará com a presença de Mariana Leitão, presidente da Iniciativa Liberal.

Machico merece uma autarquia que use bem os recursos, que seja transparente e que promova o crescimento com responsabilidade. Aceitei este desafio porque acredito que é possível fazer melhor. Com serviços mais eficazes e uma gestão moderna. António Nóbrega, candidato à Câmara Municipal de Machico

Aceitei este desafio porque o Funchal precisa de uma gestão mais próxima, mais eficiente e centrada nas pessoas. Quero um concelho com habitação, serviços públicos que funcionem e liberdade para quem quer viver aqui, nomeadamente os mais jovens. Fazer diferente começa por fazer liberal. Sara Jardim, candidata à Câmara Municipal do Funchal

Conheço bem os desafios de Santa Cruz e sei que é possível governar com mais proximidade, menos burocracia e foco nos resultados. Aceitei esta candidatura para oferecer uma alternativa séria e competente. Com uma gestão pública que respeite o esforço de todos. Fazer liberal é dar futuro ao concelho. João Côrte Fernandes, candidato à Câmara Municipal de Santa Cruz