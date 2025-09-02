IL propõe criação de incubadora de empresas em Machico

Considerando que "é fundamental fomentar o emprego para garantir que as próximas gerações possam permanecer no concelho de Machico e aí construir o seu futuro", a IL defende a criação local de uma incubadora de empresas.

Para António Nóbrega, candidato do partido à Câmara Municipal de Machico, este espaço “permitirá apoiar jovens do ensino secundário, estudantes universitários e recém-formados, bem como todos aqueles que pretendam desenvolver projetos inovadores e empreendedores.”.

A incubadora terá como principais objectivos: valorizar competências locais, dando condições para que as ideias se transformem em negócios sustentáveis; disponibilizar mentoria e apoio especializado, acompanhando o percurso desde a conceção da ideia até à criação do produto ou serviço; facilitar o acesso a financiamento, através da divulgação e orientação no recurso a fundos europeus, nacionais e privados; promover a criação de emprego e a fixação de talento em Machico.