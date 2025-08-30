Calheta investe milhares de euros na causa animal

A Câmara Municipal da Calheta reforçou o seu compromisso com a causa animal ao associar-se à primeira edição da Cãominhada, realizada esta manhã, reunindo cerca de quatro dezenas de tutores e respectivos animais, num percurso entre a Praceta 24 de Junho e o Porto de Recreio.

O vereador Aleixo Abreu, responsável pelo pelouro da Causa Animal, sublinhou que o município tem vindo a fazer “um investimento consistente, que ascende a milhares de euros por ano, mas que não deve ser visto como uma despesa. É um investimento com retorno direto na saúde pública, na qualidade de vida da população e no bem-estar dos animais de companhia”.

Graças a esta aposta, o concelho já conta com cerca de 700 animais devidamente inscritos e vacinados, resultado de campanhas regulares de vacinação e identificação promovidas pela autarquia. Para apoiar esta política, a Câmara dispõe de um veterinário municipal, permitindo dar resposta às necessidades dos munícipes e desenvolver ações de proximidade.

No âmbito da Cãominhada, foi também anunciado o arranque da segunda campanha de vacinação gratuita, que decorrerá nos dias 6 e 13 de Setembro em todas as freguesias do concelho. A iniciativa contempla vacinação antirrábica, colocação de chip eletrónico, desparasitação e entrega de boletim sanitário gratuito, com inscrição prévia nos serviços camarários.