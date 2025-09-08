Armazém agrícola e alimento para os animais destruídos em Chaves

O fogo que deflagrou hoje em Chaves destruiu um armazém agrícola com palha, feno e cereal que servia para alimento dos animais de uma vacaria, em Bobadela, disse o presidente da Junta do Planalto de Monforte.

O autarca Luís Saraiva Garcia, que se encontrava no local a ajudar os populares, explicou à agência Lusa que o fogo atingiu um armazém onde estavam guardados "bastantes rolos de palha, feno e cereal", adiantando que ainda se conseguiu retirar as alfaias do local.

Referiu que o estábulo das vacas não foi atingido, mas que o alimento dos animais ficou completamente destruído, salientando que esta foi a situação mais grave ocorrida na sua freguesia, em consequência do incêndio que deflagrou pelas 13:20 de hoje em Santo António de Monforte, a cerca de 10 quilómetros de distância.

"O problema agora vai ser o que dar de comer aos animais", realçou, apontando que o proprietário da vacaria tem 52 anos e que fica numa situação complicada.

No entanto, disse ainda que houve também área de soutos, terrenos agrícolas e de pasto atingidos, sublinhou que a população se uniu para ajudar a apagar as chamas e lamentou que os bombeiros tenham demorado a atuar porque "estiveram à espera de ordens".

Pelas 22:00, segundo Luís Saraiva Garcia, a situação "já estava mais calma junto a Bobadela".

Durante a tarde e o início da noite, o vento forte e as projeções dificultaram a ação dos operacionais no terreno.

O comandante sub-regional do Alto Tâmega e Barroso, Artur Mota, referiu, pela mesma hora, que o fogo tinha "dois setores a ceder aos meios e outro a arder com alguma intensidade", referindo que o cenário era "mais favorável" e que o vento tinha "diminuído bastante de intensidade.

Destacou ainda o aumento da humidade durante a noite o que poderá a ajudar a dominar o fogo durante a noite.

Segundo a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 22:20 estavam mobilizados 250 operacionais e 81 viaturas para esta ocorrência em Chaves, no norte do distrito de Vila Real.