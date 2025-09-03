Jorge Carvalho diz desconhecer quem será o seu sucessor

O Secretário Regional da Educação recusou comentar as informações que apontam Elsa Fernandes como possível sua sucessora na pasta. Questionado sobre o tema, limitou-se a sublinhar que a decisão cabe ao Governo Regional.

“Não vou fazer nenhum comentário até porque, como disse bem, é uma notícia. Portanto, já sabe: a composição do Governo é uma responsabilidade do Governo. A responsabilidade é do senhor Presidente do Governo e parto do princípio que também deverá ser comunicado”, reagiu esta tarde em São Vicente no arranque do ano lectivo.

Jorge Carvalho garante que ainda não foi oficialmente comunicado quem seria o seu sucessor.

A reacção do governante surge após a divulgação, nos últimos dias, de cenários sobre uma eventual substituição no cargo. Até ao momento, não existe confirmação oficial sobre alterações na equipa governativa.