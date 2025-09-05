Campanha de vacinação animal da Calheta arranca este sábado

O município da Calheta arranca, este sábado, com mais uma Campanha de Vacinação para Animais de Companhia, uma medida "já enraizada no concelho e que tem permitido, ano após ano, garantir melhores condições de saúde e bem-estar animal".

A iniciativa vai realizar-se em dois fins-de-semana, nos dias 6 e 13 de setembro, inclui vacinação antirrábica, identificação eletrónica, desparasitação interna e registo no Sistema de Informação de Animais de Companhia (SIAC).

No dia 6 de Setembro a campanha vai decorrer na Ponta do Pargo, entre as 9 horas e as 10h30, na Junta de Freguesia. Nos Prazeres, será das 9 horas às 12h30, no Campo de Futebol. Na freguesia da Fajã da Ovelha, a campanha vai decorrer entre as 11 horas e as 12h30, na Junta de Freguesia, No Jardim do Mar será das 15h00 às 15h30, na Junta de Freguesia), no Paul do Mar , das 16h00 às 17h00, no Campo de Futebol. Por fim, no Estreito da Calheta será das 15 horas às 17 horas, na Junta de Freguesia. No dia 13 de Setembro a campanha de vacinação prossegue nas restantes freguesias, nomeadamente no Arco da Calheta, das 9 horas às 12 horas, no Parque de Estacionamento do Arco da Calheta e na Calheta, das 9h00 às 11h30, na Junta de Freguesia.

Segundo explica a autarquia, o serviço é gratuito, mas as inscrições são obrigatórias. Os interessados em aderir à campanha podem fazer o agendamento nos dias úteis, através do contacto 291 820 200, até ao dia anterior à data da iniciativa na sua freguesia.

Além disso, os inscritos deverão comparecer no local à hora agendada, fazendo-se acompanhar do seu animal de companhia e dos documentos solicitados (Cartão Cidadão/BI, Contribuinte, Boletim de vacinas do animal e comprovativo de morada).

"Só no último ano, mais de 700 animais foram intervencionados, através de ações de vacinação, identificação eletrónica, registos no SIAC e esterilizações, para além das 155 adoções que contaram com o apoio do Município. Atualmente, encontram-se registados 4.926 animais de companhia no concelho, o que reforça a importância desta iniciativa", aponta a Câmara Municipal da Calheta.