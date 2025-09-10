Futebolista morre aos sete anos após colapsar em treino do Boavista

Um futebolista da equipa de sub-8 do Boavista morreu hoje aos sete anos, após colapsar num treino realizado no complexo contíguo ao Estádio do Bessa, no Porto, anunciou o clube.

"O jovem sentiu-se indisposto durante a sessão, vindo a colapsar de forma súbita. Foi de imediato assistido no local, tendo sido, desde logo, iniciadas manobras de reanimação até à chegada do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM). A equipa de emergência prosseguiu os procedimentos e assegurou o transporte para o Hospital de São João, no Porto, onde o atleta deu entrada em estado crítico. O óbito foi declarado pouco depois, ao início da noite", lê-se numa nota divulgada no sítio oficial do clube do Bessa na Internet.

O jovem, cuja identidade não foi revelada, cumpria a segunda época nas camadas jovens do Boavista e tinha realizado os exames médicos necessários para a sua inscrição em 2025/26, "não sendo do conhecimento do clube e da família qualquer condição clínica que impedisse a prática desportiva".

"O Boavista reafirma o seu compromisso de sempre com o cumprimento rigoroso de todos os protocolos de segurança e saúde em todos os escalões de todas as modalidades", frisou.

Deixando condolências à família, amigos, colegas de equipa e de escola, treinadores e demais pessoas que conviveram com o jovem falecido, o Boavista assegurou que será prestado apoio psicológico a todos os que precisarem e decretou três dias de luto.

"A memória deste jovem atleta será para sempre honrada por todos os que diariamente vivem e representam o clube, e o seu sorriso permanecerá como inspiração para o nosso caminho", finalizou.