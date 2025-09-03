Sete feridos do elevador da Glória, cinco em estado grave, transportados para o São José

O Hospital de São José já recebeu sete feridos do descarrilamento do elevador da Glória, em Lisboa, cinco dos quais em estado grave, adiantou à Lusa a Unidade Local de Saúde.

Segundo a mesma fonte, estes feridos foram encaminhados para a urgência geral polivalente do hospital.

Outros três feridos foram encaminhados para o hospital de Santa Maria, que não adiantou a sua gravidade.

Fonte oficial da PSP confirmou à Lusa a existência de mortos, mas não avança para já com números.

O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou esta tarde, pelas 18:04, na Calçada da Glória.

Meia hora depois, em declarações à Lusa, a diretora municipal da Proteção Civil, Margarida Castro Martins, indicou que há registo de 20 pessoas envolvidas, dois feridos em estado crítico, cinco ligeiros e vários encarcerados.

De acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e proteção Civil, pelas 19:30, estavam no local 62 operacionais e 22 viaturas.

O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.