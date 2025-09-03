Francisco Conceição sem limitações no treino de Portugal

Francisco Conceição mostrou-se hoje sem limitações físicas e já trabalhou integrado na seleção portuguesa, que prepara o duelo de sábado com a Arménia, em Ereven, no arranque da fase de qualificação para o Mundial2026 de futebol.

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, nos primeiros 15 minutos do treino, abertos à comunicação social, o extremo da Juventus fez os habituais exercícios de aquecimento com os restantes jogadores chamados por Roberto Martínez e deverá estar assim apto para a primeira jornada do Grupo F.

Na terça-feira, no arranque dos trabalhos, Conceição esteve no relvado, mas fez apenas corrida afastado dos companheiros de seleção.

Martínez parece ter assim à sua disposição todos os 23 jogadores que chamou para o inicio da fase de apuramento para o próximo Campeonato do Mundo, que inclui também um encontro em Budapeste, perante a Hungria, em 9 de setembro.

Portugal volta a treinar na quinta-feira, às 09:30, também na Cidade do Futebol, com os primeiros 15 minutos abertos, e, ao inicio da tarde (12:45), a comitiva lusa viaja até Erevan.

O vencedor do Grupo F assegura um lugar no torneio que se vai disputar no próximo ano nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e que pela primeira vez vai ter 48 seleções.