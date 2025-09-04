Portugal reencontra Espanha nas 'meias' após golear Andorra

Portugal venceu hoje pela primeira vez na 56.ª edição do Campeonato da Europa de hóquei em patins, ao golear Andorra, por 11-2, no seu quarto jogo, e assegurou a presença nas meias-finais, para defrontar a tricampeã Espanha.

Depois de três derrotas na primeira fase, em que avançavam todas as oito seleções presentes na fase final, Portugal vai voltar a defrontar a rival Espanha, com a qual perdeu no derradeiro encontro do Grupo A, na quarta-feira, por 3-1.

Alvarinho, com quatro golos, Miguel Rocha, com três, Gonçalo Alves, com dois, Rafa e Hélder Nunes, autores de um tento cada, deram expressão à goleada de Portugal, que detém o recorde de triunfos na competição, com 21, mais dois do que a Espanha, enquanto Xavier Patau e Bernat Picanyol assinaram os tentos andorrenhos.

Nos restantes jogos dos quartos de final, a Espanha goleou a Áustria (12-1) a França a Alemanha (6-0) e a Itália a Suíça (10-0), confirmando a superioridade das seleções do Grupo A.

Portugal e Espanha defrontam-se na sexta-feira, a partir das 21:45, já depois de franceses e italianos disputarem a primeira vaga na final marcada para sábado, às 18:00.