Sete mortos pela fome na Faixa de Gaza no sábado

Pelo menos sete pessoas morreram no sábado na Faixa de Gaza por causas relacionadas com a desnutrição e a fome, segundo o registo hospitalar divulgado hoje pelo Ministério da Saúde do enclave, que contabiliza os mortos do dia anterior.

Desde o início da guerra, em 07 de outubro de 2023, um total de 339 habitantes de Gaza morreram de desnutrição, dos quais 124 crianças, de acordo com as autoridades de saúde locais, controladas pelo grupo islâmico Hamas.

Desde 22 de agosto, quando um relatório internacional apoiado pela Organização das Nações Unidas (ONU) declarou a existência de fome na província de Gaza (onde se encontra a capital do enclave, a cidade de Gaza), 61 pessoas morreram de fome, entre elas nove crianças, de acordo com os registos sanitários.

Os documentos indicam que 1,6 milhões de habitantes de Gaza (dos cerca de 2,1 milhões que vivem na Faixa) passam fome, dos quais mais de meio milhão - um terço - sofrem em grau crítico, enfrentando uma privação extrema de alimentos.

Advertem ainda para a iminente extensão da fome a outras duas províncias do território, no centro e no sul.

De acordo com os critérios internacionais, para declarar uma situação de fome é necessário que pelo menos um em cada cinco lares não tenha alimentos, com taxas de desnutrição aguda de pelo menos 30% e níveis críticos de mortalidade.