Acidente no Túnel da Encumeada

Um acidente de viação, alegadamente envolvendo dois veículos, ocorreu na noite desta sexta-feira, 29 de Agosto, no Túnel da Encumeada, em direcção à Ribeira Brava.

A aparente colisão está a causar grande congestionamento na via que liga os concelhos da Ribeira Brava e de São Vicente. O acidente ocorre numa noite de grande afluência ao Norte da ilha, onde decorrem as tradicionais Festas de São Vicente.

Segundo é possível visualizar através das imagens que nos chegam, a Polícia de Segurança Pública está a tomar conta da ocorrência.

Até à publicação desta notícia, as corporações de bombeiros da Ribeira Brava e de São Vicente não tinham sido mobilizadas para o local.