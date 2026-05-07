Fuga de amoníaco no Porto Novo provocou irritações em várias pessoas

Uma fuga de amoníaco ocorrida ao início da tarde desta quinta-feira numa instalação desactivada no Porto Novo, no concelho de Santa Cruz, provocou sintomas de irritação em várias pessoas e obrigou à evacuação preventiva de edifícios industriais contíguos. Como já noticiado anteriormente pelo DIÁRIO, este foi um incidente que gerou forte aparato e mobilizou um vasto dispositivo de socorro para o local, tendo a situação ficado controlada pouco tempo após o alerta.

Fuga de gás tóxico mobiliza 24 operacionais no Porto Novo Uma fuga de gás tóxico, alegadamente de amoníaco, mobilizou esta tarde um forte dispositivo de emergência para a zona do Porto Novo, em Gaula.

Segundo o ponto de situação efectuado por Valter Ferreira, adjunto de comando regional de operações de socorro da Protecção Civil, o incidente desencadeou-se durante a realização de trabalhos de desmantelamento de equipamentos numa antiga estrutura, o que acabou por originar a libertação acidental do gás tóxico.

À chegada ao local, as equipas de socorro procederam ao reconhecimento da ocorrência e estabeleceram um perímetro de segurança, tendo evacuado algumas pessoas que se encontravam a trabalhar em prédios contíguos. Algumas apresentaram irritação nas vias respiratórias, tendo sido avaliadas pela Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR), sem necessidade de transporte hospitalar.

A operação envolveu 27 operacionais e 12 viaturas dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, Bombeiros Municipais de Machico, Cruz Vermelha Portuguesa, PSP, Polícia Marítima e EMIR.

A situação foi prontamente resolvida, não havendo registo de feridos nem de danos materiais.