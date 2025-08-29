Porto Santo começou "a esbater a sua sazonalidade", diz Albuquerque

O presidente do Governo Regional destacou, hoje, que a ilha do Porto Santo "começou progressivamente a esbater a sua sazonalidade", nomeadamente através do investimento privado na "ilha dourada".

Miguel Albuquerque falava à margem da inauguração da Unidade Logística de Apoio Técnico do Grupo Miguel Viveiros, situada no Sítio do Tanque.

"Esta é a terceira inauguração que eu faço, em menos de um ano, do grupo Miguel Viveiros", destacou igualmente o governante, evidenciando a pujança deste grupo empresarial.

Albuquerque encara esta inauguração como um "sinal de confiança" por parte dos empresários "no futuro desta ilha".

"Os empresários são investem quando há estabilidade, confiança e sabem (ou há perspectiva positiva de) que vão ter o retorno do seu investimento", vincou, defendendo ainda que este investimento (e, por conseguinte, o combate à sazonalidade) seja feito de forma "consistente e inteligente".

O presidente do Governo Regional, está esta sexta-feira, 29 de Agosto, no Porto Santo, onde além desta inauguração tem na agenda a entrega de viatura auto escada aos Bombeiros Voluntários do Porto Santo

Mais tarde, Miguel Albuquerque participa na abertura Expo Porto Santo, no pavilhão multiusos da Escola Básica e Secundária Dr. Francisco Freitas Branco.