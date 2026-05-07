"O mundo tecnológico é virado para o ser humano"

“O mundo tecnológico não é mais virado para homens ou para mulheres, é virado para o ser humano”, afirmou Leonor Sottomayor, à margem da conferência ‘Women in Tech’, defendendo uma visão mais inclusiva da transformação digital.

A responsável sublinhou que a tecnologia pode funcionar como um agente de democratização e contribuir para reduzir desigualdades no mercado de trabalho.

“A mensagem que pretendo deixar é como é que a tecnologia pode ser um agente de democratização das pessoas na sociedade e como é que as empresas podem usar essas ferramentas para ajudar a esbater diferenças”, disse.

Como exemplo, destacou o crescimento de modelos de trabalho mais flexíveis e a utilização de ferramentas digitais. “Hoje temos muitas ferramentas que permitem trabalhar a partir de casa. Há empresas, como a Tabaqueira, onde existe um modelo mais dinâmico, com dias em casa e outros no escritório”, explicou.

Segundo Leonor Sottomayor, a inteligência artificial pode também aumentar a produtividade e libertar tempo para tarefas mais estratégicas. “Temos de pôr estas ferramentas ao nosso serviço, sejamos homens ou mulheres, para termos tempo para outras dimensões da vida pessoal e profissional e para decisões mais estratégicas”, afirmou.

Defendeu ainda que estas soluções devem ser mais acessíveis e simples de utilizar, contribuindo não só para a igualdade de género, mas também para a redução de desigualdades sociais e económicas.

Leonor Sottomayor é directora de Relações Institucionais da Tabaqueira, onde lidera a estratégia de relações externas da empresa em Portugal, com enfoque em políticas públicas, regulação e sustentabilidade.