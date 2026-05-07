Venda dos passes e bilhetes de autocarro normalizada

Os Transportes Integrados Intermodais da Madeira (TIIM) informa que já foram "totalmente ultrapassados" os constrangimentos verificados pontualmente na sua rede de vendas desde o passado fim-de-semana.

A entidade esclarece que a integral normalidade foi já reposta na comercialização de títulos de transporte em todos os canais, nomeadamente nos Balcões de Atendimento dos Operadores, nas Máquinas Automáticas de Venda e na rede de agentes Payshop, que havia sido a mais afectada por esta interrupção.

"As falhas pontuais na disponibilidade do sistema, registadas desde o dia 1 de Maio, deveram-se a factores externos à TIIM, estando relacionadas com alterações técnicas ao nível do datacenter instalado na Covilhã, designadamente mudanças na política de segurança e nos certificados digitais, que impactaram o normal funcionamento da plataforma", explica, através de comunicado.

Ainda assim, no contexto de constrangimentos no carregamento, foi possível assegurar, durante esse período, a realização de um total de 14.355 carregamentos, distribuídos da seguinte forma:

Passes:

Balcões de Atendimento dos Operadores: 2.246

Máquinas Automáticas de Venda: 632

Rede de agentes Payshop: 3.915

Bilhetes:

Balcões de Atendimento dos Operadores: 3.453

Máquinas Automáticas de Venda: 541

Rede de agentes Payshop: 3.568

Embora se trate de uma situação externa e alheia ao seu controlo, a TIIM, apresenta as suas desculpas a todos os passageiros pelos constrangimentos sentidos no acesso ao carregamento dos títulos de transporte. Transportes Integrados Intermodais da Madeira

A operadora recomenda ainda qe, sempre que se verifiquem constrangimentos desta natureza, em particular na rede de agentes Payshop, os utilizadores devem deslocar-se aos Balcões de Atendimento dos Operadores e/ou às Máquinas Automáticas de Venda, como alternativas disponíveis para a regularização dos seus títulos.

"Reitera-se, por fim, o compromisso de assegurar o pleno e contínuo funcionamento do Sistema Integrado de Bilhética da Região Autónoma da Madeira, através de uma monitorização permanente e da implementação diligente de todas as medidas corretivas necessárias, com vista à mitigação de eventuais impactos futuros junto dos utilizadores", concluiu.