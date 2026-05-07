Venda dos passes e bilhetes de autocarro normalizada
Apesar dos constrangimentos, operadora realizou um total de 14.355 carregamentos
Os Transportes Integrados Intermodais da Madeira (TIIM) informa que já foram "totalmente ultrapassados" os constrangimentos verificados pontualmente na sua rede de vendas desde o passado fim-de-semana.
A entidade esclarece que a integral normalidade foi já reposta na comercialização de títulos de transporte em todos os canais, nomeadamente nos Balcões de Atendimento dos Operadores, nas Máquinas Automáticas de Venda e na rede de agentes Payshop, que havia sido a mais afectada por esta interrupção.
"As falhas pontuais na disponibilidade do sistema, registadas desde o dia 1 de Maio, deveram-se a factores externos à TIIM, estando relacionadas com alterações técnicas ao nível do datacenter instalado na Covilhã, designadamente mudanças na política de segurança e nos certificados digitais, que impactaram o normal funcionamento da plataforma", explica, através de comunicado.
Ainda assim, no contexto de constrangimentos no carregamento, foi possível assegurar, durante esse período, a realização de um total de 14.355 carregamentos, distribuídos da seguinte forma:
Passes:
- Balcões de Atendimento dos Operadores: 2.246
- Máquinas Automáticas de Venda: 632
- Rede de agentes Payshop: 3.915
Bilhetes:
- Balcões de Atendimento dos Operadores: 3.453
- Máquinas Automáticas de Venda: 541
- Rede de agentes Payshop: 3.568
Embora se trate de uma situação externa e alheia ao seu controlo, a TIIM, apresenta as suas desculpas a todos os passageiros pelos constrangimentos sentidos no acesso ao carregamento dos títulos de transporte. Transportes Integrados Intermodais da Madeira
A operadora recomenda ainda qe, sempre que se verifiquem constrangimentos desta natureza, em particular na rede de agentes Payshop, os utilizadores devem deslocar-se aos Balcões de Atendimento dos Operadores e/ou às Máquinas Automáticas de Venda, como alternativas disponíveis para a regularização dos seus títulos.
"Reitera-se, por fim, o compromisso de assegurar o pleno e contínuo funcionamento do Sistema Integrado de Bilhética da Região Autónoma da Madeira, através de uma monitorização permanente e da implementação diligente de todas as medidas corretivas necessárias, com vista à mitigação de eventuais impactos futuros junto dos utilizadores", concluiu.