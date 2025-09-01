Resgatado veleiro que se incendiou ao largo do Porto Santo
O veleiro de bandeira espanhola que, na passada sexta-feira, se incendiou a cerca 180 quilómetros a Nordeste da Ilha de Porto Santo, terá sido recuperado até aos Cais 8 do Funchal, pelas 4 horas da madrugada desta segunda-feira.
Tal como noticiado anteriormente, a Marinha Portuguesa coordenou na madrugada de sexta-feira o resgate dos quatro tripulantes da embarcação. O resgate ocorreu através do helicóptero EH-101 da Força Aérea Portuguesa e um dos tripulantes encontrava-se com ferimentos graves, nomeadamente queimaduras, enquanto os restantes apresentam ferimentos ligeiros.
Andreia Correia , 29 Agosto 2025 - 16:29
