A saúde na Região volta a estar em destaque na edição de hoje do seu DIÁRIO, não pelos melhores motivos, pois uma briga de médicos faz cancelar cirurgias. O Serviço de Neurocirurgia contestou a vinda de uma equipa de ortopedistas de Coimbra para realizar cirurgias à coluna. O director clínico do SESARAM decidiu, à última hora, cancelar a deslocação. Vários doentes ficam agora a aguardar uma solução para o diferendo.

Em destaque temos, também, o caso de violência doméstica que chocou a Região e o País nos últimos dias. O agressor aguarda julgamento na prisão. O bombeiro de Machico está indiciado de dois crimes de violência doméstica agravados e fica proibido de contactar com as vítimas.

Nesta edição, leia, ainda, que há quem celebre 100 anos com muita força de vontade. Ângela Aguiar, leitora assídua do DIÁRIO, revela que um dos segredos para chegar ao século de vida é “não aturar homens”.

Destacamos, igualmente, que mais de 5 mil euros separam a reforma mais alta da mais baixa, do conjunto a atribuir, pela primeira vez, em Setembro.

Fique, ainda, a saber que os eleitores não podem recusar convocatória para as mesas de voto, num processo eleitoral com calendário apertado.

Estas e outras notícias pode ler na edição desta sexta-feira do sei DIÁRIO

