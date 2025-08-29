Marinha coordenou resgate de tripulantes de veleiro

A Marinha Portuguesa coordenou na madrugada desta sexta-feira, através do Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal) e em conjunto com o Centro de Orientação de Doentes Urgentes – Marítimos (CODU-MAR), com o Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC IP-RAM) e com o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento (RCC) de Lisboa e do Destacamento Aéreo de Porto Santo, ambos da Força Aérea Portuguesa, o resgate de quatro tripulantes de um veleiro que se incendiou.

Em nota enviada pela Marinha Portuguesa à comunicação social é dado conta que o alerta foi recebido no MRSC Funchal, às 04h59, por contacto telefónico do MRCC Madrid, a informar que se encontravam 4 tripulantes a bordo de uma balsa, a cerca de 180 quilómetros a Nordeste da Ilha de Porto Santo, devido a um incêndio a bordo.

"Foi empenhado de imediato para o local o navio da Marinha Portuguesa, NRP Zaire, e o helicóptero EH-101 e o C-295 da Força Aérea Portuguesa, que após contactado o CODU-Mar e analisado o quadro clínico de um dos tripulantes, foi considerado necessário o embarque de uma Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) ativada através do SRPC IP-RAM, a bordo do EH-101", refere.

Tal como noticiado pelo DIÁRIO, o resgate terminou pelas 13h50 e o helicóptero aterrou, pelas 14h30, no Aeroporto Internacional da Madeira, onde era aguardado por duas ambulâncias da Cruz Vermelha Portuguesa e a equipa da EMIR, que procederam ao transporte das vítimas para unidade hospitalar.