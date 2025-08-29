Incêndio terá deflagrado em embarcação espanhola a 100 milhas da Madeira

Um incêndio terá deflagrado, esta sexta-feira, numa embarcação de bandeira espanhola, a cerca de 100 milhas náuticas a nordeste da ilha da Madeira.

Segundo o que o DIÁRIO conseguiu aferir, um navio patrulha foi activado para resgatar os tripulantes da embarcação.

Os tripulantes encontram-se numa balsa salva-vidas a aguardar resgate.

Ao que foi apurado, há pelo menos um ferido ligeiro.

Contactado pelo DIÁRIO, o capitão do Porto do Funchal referiu apenas que seria enviado comunicado mais tarde.

Tentamos, igualmente, chegar à fala com a Força Aérea Portuguesa, mas até ao momento não obtivemos resposta.