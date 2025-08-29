Força Aérea empenhada no resgate dos tripulantes de embarcação ao largo da Madeira
A Força Aérea Portuguesa confirmou ao DIÁRIO que o avião C-295M e o helicóptero EH-101 Merlin, em permanência na base do Porto Santo, encontram-se empenhados no resgate dos tripulantes do navio de bandeira espanhola, que terá incendiado, esta manhã, ao largo da ilha da Madeira.
Andreia Correia , 29 Agosto 2025 - 10:54
Apesar de não existirem ainda pormenores sobre a situação, segundo o que o DIÁRIO conseguiu aferir, deverá existir pelo menos um ferido ligeiro.
Mais Casos
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo