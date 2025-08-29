Veja o resgate dos quatro tripulantes do veleiro que se incendiou ao largo do Porto Santo
Veja o vídeo da Força Aérea Portuguesa relativamente ao resgate dos quatros tripulantes que estava em um veleiro que se incendiou, esta sexta-feira, ao largo do Porto Santo.
O resgate ocorreu através do helicóptero EH-101 da Força Aérea Portuguesa.
Tal como noticiado pelo DIÁRIO, o resgate terminou pelas 13h50 e o helicóptero aterrou, pelas 14h30, no Aeroporto Internacional da Madeira, onde era aguardado por duas ambulâncias da Cruz Vermelha Portuguesa e a equipa da EMIR, que procederam ao transporte das vítimas para unidade hospitalar.
Veja o vídeo
