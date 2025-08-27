Homem ficou amputado das pernas em despiste de moto

Um homem, cuja idade não foi possível confirmar, sofreu um despiste de moto, esta noite, na Via Rápida, na zona do Porto Novo, em Santa Cruz, acabando por ficar amputado dos membros inferiores.

Após o alerta ter sido dado, às 21h11, deslocaram-se para o local 10 elementos dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, apoiados por três veículos.

A vítima foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça acompanhada pela Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR).

O sinistro aconteceu no sentido Santa Cruz - Funchal.