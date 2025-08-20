Mulher sofre queda em escadaria no Funchal

Uma mulher de 28 anos sofreu hoje uma queda aparatosa numa escadaria em Santa Luzia.

A vítima apresentava suspeita de fractura numa perna. Foi socorrida no local pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses que asseguraram o seu transporte para o hospital.

A mesma corporação de bombeiros deslocou-se também à Rua do Arcipreste para prestar socorro a um homem de 78 anos vítima de queda.