Mulher sofre queda em escadaria no Funchal
Uma mulher de 28 anos sofreu hoje uma queda aparatosa numa escadaria em Santa Luzia.
A vítima apresentava suspeita de fractura numa perna. Foi socorrida no local pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses que asseguraram o seu transporte para o hospital.
A mesma corporação de bombeiros deslocou-se também à Rua do Arcipreste para prestar socorro a um homem de 78 anos vítima de queda.
