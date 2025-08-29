Quatro tripulantes de embarcação espanhola transportados para a Madeira

Os quatro tripulantes do veleiro espanhol que se incendiou, esta manhã, ao largo da ilha da Madeira foram resgatados e acabaram de aterrar no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo, onde vão seguir para uma unidade hospitalar para receber tratamento médico.

Segundo o que foi possível aferir, um dos tripulantes encontra-se com ferimentos graves, nomeadamente queimaduras, enquanto os restantes apresentam ferimentos ligeiros.

No aeroporto, aquando da chegada do helicóptero EH-101 Merlin da Força Aérea Portuguesa, aguardavam duas ambulâncias da Cruz Vermelha Portuguesa e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR).