Mulher morre junto ao porto de Santo António na ilha açoriana de São Miguel
Uma mulher, com 44 anos, morreu hoje junto ao porto de pescas de Santo António, em Ponta Delgada, a norte da ilha de São Miguel, nos Açores, em circunstâncias desconhecidas, informou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).
Segundo um comunicado da AMN, o alerta para a ocorrência foi recebido pelas 16:39 locais (mais uma hora em Lisboa), através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada).
De imediato foram ativados tripulantes da Estação Salva-Vidas de Ponta Delgada, bem como elementos do Comando Local da Polícia Marítima e dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande e de Ponta Delgada.
"À chegada ao local, constatou-se que a vítima, que se encontrava em decúbito ventral na água, tinha sido prontamente retirada pelos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande", adiantou a AMN.
Os tripulantes da Estação Salva-Vidas transportaram posteriormente a mulher até ao porto de Ponta Delgada, onde foi declarado o óbito.
Após contacto com o Ministério Público, os Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada transportaram o corpo da vítima para o Hospital Divino Espírito Santo, para ser autopsiado.
O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima encontra-se a prestar apoio aos familiares da vítima.