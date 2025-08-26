Mulher ferida em despiste no Porto da Cruz

Uma mulher ficou ferida, esta manhã, ao sofrer uma despiste de automóvel no Túnel do Norte, no Porto da Cruz, em Machico.

Aquando da chegada dos Bombeiros Municipais de Machico, que foram alertados pelas 9h35, a vítima já se encontrava no exterior da viatura e apresentava algumas escoriações.

No local esteve uma ambulância e três elementos da corporação, assim como a Polícia de Segurança Pública.

A mulher, após primeiros socorros, foi transportada para o centro de saúde local.