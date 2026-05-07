Costa sul e regiões montanhosas da Madeira sob aviso amarelo para precipitação

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou a costa sul e as regiões montanhosas da ilha da Madeira sob aviso amarelo para precipitação esta sexta-feira, 8 de Maio.

De acordo com o alerta emitido, o aviso para precipitação é válido entre as 0 e as 6 horas para a costa sul e regiões montanhosas.

Além da chuva, o IPMA colocou as regiões montanhosas sob aviso amarelo para vento até às 15 horas de amanhã.

O serviço nacional meteorológico aponta que a precipitação será por vezes forte, já o vento deverá registar rajadas até 95 km/h.