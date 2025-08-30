Coluna de Fumo em Santo António mobiliza vários meios

Uma coluna de fumo avistada na zona de Santo António, no Caminho dos Três Paus à Viana, já mobilizou vários meios para o local, incluindo o helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil.

Por terra vão os Bombeiros Sapadores do Funchal, os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, Bombeiros Voluntários Madeirenses, a Polícia de Segurança Pública, Guarda Nacional Republicana e a Polícia Florestal.