Incêndio na Ponta do Pargo mobiliza três corporações e meio aéreo

Deflagrou há pouco um incêndio numa zona de mato na Ponta do Pargo, na Calheta, que mobilizou três corporações de bombeiros e o helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil.

No terreno estão os Bombeiros Voluntários da Calheta, os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e os Bombeiros Sapadores do Funchal, num total de 25 elementos e cinco veículos.