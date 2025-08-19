 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Incêndio na Ponta do Pargo mobiliza três corporações e meio aéreo

None
Foto Arquivo/ASPRESS

Deflagrou há pouco um incêndio numa zona de mato na Ponta do Pargo, na Calheta, que mobilizou três corporações de bombeiros e o helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil. 

No terreno estão os Bombeiros Voluntários da Calheta, os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e os Bombeiros Sapadores do Funchal, num total de 25 elementos e cinco veículos. 

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo