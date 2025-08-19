Incêndio na Ponta do Pargo mobiliza três corporações e meio aéreo
Deflagrou há pouco um incêndio numa zona de mato na Ponta do Pargo, na Calheta, que mobilizou três corporações de bombeiros e o helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil.
No terreno estão os Bombeiros Voluntários da Calheta, os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e os Bombeiros Sapadores do Funchal, num total de 25 elementos e cinco veículos.
