Maquilhagem na origem da agressão entre irmãs no Funchal
Uma jovem de 16 anos foi agredida pela irmã, esta manhã, na Rua do Carmo, no Funchal, pelas 11 horas.
Segundo o DIÁRIO apurou, na origem da discussão esteve uma disputa por maquilhagem.
A rapariga tinha um ferimento na cabeça, tendo sido socorrida por uma equipa dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.
A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo