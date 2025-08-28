Maquilhagem na origem da agressão entre irmãs no Funchal

Uma jovem de 16 anos foi agredida pela irmã, esta manhã, na Rua do Carmo, no Funchal, pelas 11 horas.

Segundo o DIÁRIO apurou, na origem da discussão esteve uma disputa por maquilhagem.

A rapariga tinha um ferimento na cabeça, tendo sido socorrida por uma equipa dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.