Nova Direita pede fiscalização a obra privada em Santo António

A Nova Direita exige uma fiscalização a uma obra privada, que estará a ser levada a cabo nas Courelas, em Santo António, alegadamente, e de acordo com o partido, tratando-se de "um aumento brutal de uma habitação onde consta não ter licença".

"Os vizinhos já fizeram denúncia à CMF e nada foi feito por esta entidade", atira a Nova Direita.

"O Sr vereador do urbanismo já tem conhecimento da situação e o comentário feito pelos vizinhos é que o vereador é familiar desta pessoa. Não é de estranhar porque sempre foi está forma do PSD fazer política (servir os amigos e familiares) o povo que espere", avança o comunicado do Nova Direita.

O partido indica que, caso não exista uma intervenção por parte da autarquia, vai avançar para a Provedoria da Justiça. "Já que a CMF não é capaz de resolver, então pode ser que a Provedoria da Justiça mande o Ministério Público investigar", termina a mesma nota.