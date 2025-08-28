Uma menina caiu hoje de uma altura aproximada a quatro metros para o interior de um ribeiro, junto aos apartamentos da Quinta do Leme, em Câmara de Lobos.

A criança apresentava escoriações e foi transportada de imediato para o Centro de Saúde local pela mãe.

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos asseguraram depois o seu transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A EMIR também esteve no local.