Menina caiu de 4 metros para o interior de um ribeiro em Câmara de Lobos
Uma menina caiu hoje de uma altura aproximada a quatro metros para o interior de um ribeiro, junto aos apartamentos da Quinta do Leme, em Câmara de Lobos.
A criança apresentava escoriações e foi transportada de imediato para o Centro de Saúde local pela mãe.
Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos asseguraram depois o seu transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
A EMIR também esteve no local.
