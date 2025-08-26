Fuga de gás na Nazaré mobiliza bombeiros

Uma fuga de gás ocorrida numa obra na Avenida do Colégio Militar, na Nazaré, fez accionar esta tarde os Bombeiros Sapadores do Funchal. Ao que foi possível aferir, houve um rompimento de tubagens.

No local estiveram duas viaturas e nove elementos da corporação.

Uma equipa da Spelta esteve igualmente no local e fechou as condutas.