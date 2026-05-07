AP-Madeira lança vídeo da campanha 'Explora. Respeita. Preserva'

A campanha 'Explora. Respeita. Preserva.', lançada em Novembro de 2025 pela Associação de Promoção da Madeira (AP-Madeira), e que apela à adopção de comportamentos conscientes e responsáveis, tanto por parte dos viajantes como da comunidade local no destino Madeira, entra agora numa nova fase de comunicação com o lançamento do vídeo oficial do projecto.

Em 60 segundos, o vídeo acompanha a jornada de um visitante pela Madeira, destacando atitudes responsáveis e conscientes – desde o estacionamento em local apropriado até à realização de um passeio pela natureza, num percurso pedestre classificado, sempre em total respeito pelo património natural do arquipélago.

Ao longo desta narrativa, é também valorizada a relação harmoniosa com a comunidade local, seja através de uma atitude cordial para com os profissionais do sector do turismo, nos mais diversos serviços, seja através do envolvimento com a população em momentos de convívio e actividades recreativas.

O vídeo oficial da campanha pode ser consultado no site 'visitmadeira.com', bem como nas restantes plataformas digitais oficiais do destino Madeira. Está igualmente prevista a sua exibição e divulgação através dos canais habituais, como newsletters e meios de comunicação social. O plano de comunicação do projecto prevê, ainda nas próximas semanas, a distribuição de flyers informativos, nos quais são apresentadas algumas das principais normas e recomendações para usufruir do arquipélago com o menor impacto possível.

Mais do que um convite a visitar o destino, a campanha 'Explora. Respeita. Preserva.' é um apelo a viver a Madeira com consciência. Um compromisso partilhado entre quem recebe e quem visita, para que a natureza, a cultura e a autenticidade do arquipélago continuem a ser preservadas e celebradas, hoje e no futuro.

O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura e presidente da AP-Madeira, Eduardo Jesus, sublinha que "a campanha 'Explora. Respeita. Preserva.' representa um compromisso claro da Região com um modelo de turismo mais consciente, equilibrado e sustentável, envolvendo tanto os visitantes como a comunidade local na preservação da autenticidade e dos recursos naturais do destino".

Eduardo Jesus refere igualmente que esta iniciativa integra os objectivos definidos no programa UPGRADE – Turismo da Madeira, em particular no eixo estratégico dedicado à relação entre visitante e residente, promovendo uma convivência positiva, sustentável e geradora de valor para ambas as partes. "A nova fase de comunicação desta campanha reforça a importância de promover comportamentos responsáveis e de valorizar a relação harmoniosa entre quem visita e quem vive na Madeira, contribuindo para uma experiência turística mais enriquecedora e respeitadora do território".