Incêndio com reacendimento no Lugar da Serra mobiliza várias corporações de bombeiros

Um incêndio deflagrou na noite desta sexta-feira, 22 de Agosto, nas zonas altas da Ribeira Brava.

O fogo que começou no sítio do Lugar da Serra no Campanário, foi combatido e dado como extinto durante a noite, mas reacendeu na manhã deste sábado, 23 de Agosto, mobilizando várias corporações de bombeiros, nomeadamente da Ribeira Brava, de Câmara de Lobos e do Funchal.

Segundo foi possível apurar, as operações de combate às chamas estão, neste momento, na fase de rescaldo.