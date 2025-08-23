 DNOTICIAS.PT
Incêndio com reacendimento no Lugar da Serra mobiliza várias corporações de bombeiros

Incêndio deflagrou ontem, foi dado como extinto e reacendeu esta manhã. Agora, está em fase de rescaldo

Foto ML

Um incêndio deflagrou na noite desta sexta-feira, 22 de Agosto, nas zonas altas da Ribeira Brava. 

O fogo que começou no sítio do Lugar da Serra no Campanário, foi combatido e dado como extinto durante a noite, mas reacendeu na manhã deste sábado, 23 de Agosto, mobilizando várias corporações de bombeiros, nomeadamente da Ribeira Brava, de Câmara de Lobos e do Funchal. 

Segundo foi possível apurar, as operações de combate às chamas estão, neste momento, na fase de rescaldo. 

