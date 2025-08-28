Duas jovens agredidas na Avenida do Infante

Duas jovens, ambas na casa dos 20 anos, foram agredidas esta madrugada na Avenida do Infante, no Funchal.

As vítimas apresentavam escoriações e hematomas na cara e no couro cabeludo. Foram socorridas pelos Bombeiros Sapadores do Funchal por volta das 4h30 e transportadas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber tratamento.