Casos do dia

Duas jovens agredidas na Avenida do Infante

Duas jovens, ambas na casa dos 20 anos, foram agredidas esta madrugada na Avenida do Infante, no Funchal.

As vítimas apresentavam escoriações e hematomas na cara e no couro cabeludo. Foram socorridas pelos Bombeiros Sapadores do Funchal por volta das 4h30 e transportadas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber tratamento.

