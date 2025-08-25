 DNOTICIAS.PT
Falso alarme de incêndio mobiliza três corporações e meio aéreo para a Ribeira Brava

Um alerta de incêndio na Ribeira Brava mobilizou, há instantes, três corporações - Bombeiros Sapadores do Funchal, Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol - e o helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil até à Ribeira Brava. 

Contudo, verificaram que se tratava de um falso alarme.

