Suspeita de incêndio em Santana mobiliza vários meios
Há uma suspeita de incêndio em mato na zona da Feiteira de Cima, no concelho de Santana.
A caminho do local estão os Bombeiros Voluntários de Santana, os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, os Bombeiros Municipais de Machico e os Bombeiros Voluntários Madeirenses.
O helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil também foi acionado.
