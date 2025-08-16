Suspeita de incêndio em Santana mobiliza vários meios

Há uma suspeita de incêndio em mato na zona da Feiteira de Cima, no concelho de Santana.

A caminho do local estão os Bombeiros Voluntários de Santana, os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, os Bombeiros Municipais de Machico e os Bombeiros Voluntários Madeirenses.

O helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil também foi acionado.