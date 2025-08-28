Homem que agrediu a mulher em Machico fica em prisão preventiva
Ficou indiciado de dois crimes de violência doméstica agravados e proibição de contactar com os ofendidos
Ficou em prisão preventiva o homem de 35 anos que foi detido pela Polícia de Segurança Pública por um crime de violência doméstica, no concelho de Machico.
O arguido deu entrada no Tribunal da Comarca da Madeira por volta das 13h30, onde foi ouvido em primeiro interrogatório judicial pela juíza Sara Real Martins que decretou a medida de coacção mais gravosa do Código Penal. Saiu do tribunal sob o olhar de muitos curiosos que aguardavam fora do perímetro de segurança criado pela PSP e vai agora aguardar julgamento no Estabelecimento Prisional do Funchal, na Cancela.
Ficou indiciado por dois crimes de violência doméstica agravado e proibido de contactar com os ofendidos.
Tal como foi noticiado, a agressão, que gerou uma onda de revolta, ocorreu na madrugada de domingo, por volta das 4 horas.
A mulher foi violentamente agredida em frente ao filho de ambos, um menor de nove anos, tendo o momento sido captado pelas câmaras de vigilância de uma residência e amplamente partilhado nas redes sociais.
Tal como o DIÁRIO noticiou na edição impressa de hoje, durante o dia de ontem a vítima permanecia internada no Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital Dr. Nélio Mendonça.
Mais Casos
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo