Homem que agrediu a mulher em Machico fica em prisão preventiva

Ficou em prisão preventiva o homem de 35 anos que foi detido pela Polícia de Segurança Pública por um crime de violência doméstica, no concelho de Machico.

O arguido deu entrada no Tribunal da Comarca da Madeira por volta das 13h30, onde foi ouvido em primeiro interrogatório judicial pela juíza Sara Real Martins que decretou a medida de coacção mais gravosa do Código Penal. Saiu do tribunal sob o olhar de muitos curiosos que aguardavam fora do perímetro de segurança criado pela PSP e vai agora aguardar julgamento no Estabelecimento Prisional do Funchal, na Cancela.

Ficou indiciado por dois crimes de violência doméstica agravado e proibido de contactar com os ofendidos.

Tal como foi noticiado, a agressão, que gerou uma onda de revolta, ocorreu na madrugada de domingo, por volta das 4 horas.

A mulher foi violentamente agredida em frente ao filho de ambos, um menor de nove anos, tendo o momento sido captado pelas câmaras de vigilância de uma residência e amplamente partilhado nas redes sociais.

Tal como o DIÁRIO noticiou na edição impressa de hoje, durante o dia de ontem a vítima permanecia internada no Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital Dr. Nélio Mendonça.