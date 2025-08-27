Mulher sofre queda num terreno na Ponta do Sol
Uma mulher cuja idade não foi possível apurar caiu esta tarde num terreno agrícola na zona dos Anjos, na Ponta do Sol.
A vítima, que apresentava um corte na cabeça, estava consciente e orientada e foi socorrida pelos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol e pela Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR).
Seguiu depois para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo