Bombeiros combateram fogo numa habitação na Ponta do Sol

Os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol combateram esta manhã, pelas 8 horas, um incêndio que deflagrou na parte inferior de uma habitação desabitada localizada na Ponta do Sol.

As chamas foram combatidas por oito elementos, apoiados por três veículos da corporação.

Ao que foi possível aferir, o incêndio deflagrou em lixo.