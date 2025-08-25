Abertas inscrições para o 'ADN RACE Ponta do Sol 2025'

Já se encontram abertas as inscrições para o 'ADN RACE Ponta do Sol 2025', um evento de trail, que se realiza no dia 2 de Novembro. As inscrições podem ser realizadas até ao dia 10 de Outubro.

Este é um ebento que integra o campeonato regional de trail 2025/2026 da Associação Atletismo da Região Autónoma da Madeira, sendo organizado pela ADN Ponta do Sol e que integra duas provas.

A primeira prova trata-se do Trail Longo, composto por 33 quilómetros e 1700 de desnível positivo. A partida acontece às 8 horas na promenade da Madalena do mar, sobe até ao Paul da Serra e termina na meta no Centro Cultural John dos Passos.

O Trail Curto conta com 14 quilómetros de percurso e 800 desnível positivo. A partida acontece pelas 10 horas, também da promenade da Madalena do Mar, mas depois sobe até à levada nova dos Canhas e regressa até a meta no Centro Cultural John dos Passos