Bombeiros de Machico "em profunda consternação" com caso de violência doméstica
Através de uma publicação deixada na página de Facebook dos Bombeiros Municipais de Machico, a corporação apresenta "a sua profunda consternação" do caso de violência doméstica que envolve um dos seus bombeiros.
No comunicado, o corpo de bombeiros entende que este é um "acto completamente reprovável", acrescentando que é "totalmente contra qualquer tipo de violência e espera que o caso seja tratado pelas devidas entidades responsáveis, apelando a que a justiça seja feita".
Por fim, informa que os serviços jurídicos estão, também, a tomar os devidos procedimentos.
Tal como noticiado pelo DIÁRIO, uma mulher na casa dos 30 anos foi violentamente agredida pelo companheiro em frente a um menor, tendo os vídeos da agressão, captados pelas câmaras de vigilância da residência, sido amplamente partilhados nas redes sociais.
A vítima, segundo apurou o DIÁRIO, poderá ser sujeita a uma intervenção cirúrgica.
Andreína Ferreira , 25 Agosto 2025 - 12:09
Linhas que as vítimas de violência doméstica podem recorrer na Região:
Em situações de emergência: Linha de Emergência Social- 144 e PSP- 112, serviços disponíveis 24 horas por dia.
Ajuda especializada: Equipa de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, do ISSM, IP-RAM 300 084 135 / 964 549 749, Associação Presença Feminina 291 759 777 / 968 084 407, Equipa Multidisciplinar da Violência Doméstica, do SESARAM, EPERAM 291 705 608, ext. 3138.
Equipas de Atendimento, Acompanhamento e Investigação, da PSP Funchal 291 110 000 / 291 110 001 e Ribeira Brava 291 110 180.
Pode ainda contactar: O serviço de Atendimento da Segurança Social (área de residência), esquadras da PSP, serviços do Ministério Público, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (da área de residência), centro de saúde (área de residência), hospital e escolas.
