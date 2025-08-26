Bombeiros de Machico "em profunda consternação" com caso de violência doméstica

Através de uma publicação deixada na página de Facebook dos Bombeiros Municipais de Machico, a corporação apresenta "a sua profunda consternação" do caso de violência doméstica que envolve um dos seus bombeiros.

No comunicado, o corpo de bombeiros entende que este é um "acto completamente reprovável", acrescentando que é "totalmente contra qualquer tipo de violência e espera que o caso seja tratado pelas devidas entidades responsáveis, apelando a que a justiça seja feita".

Por fim, informa que os serviços jurídicos estão, também, a tomar os devidos procedimentos.

Tal como noticiado pelo DIÁRIO, uma mulher na casa dos 30 anos foi violentamente agredida pelo companheiro em frente a um menor, tendo os vídeos da agressão, captados pelas câmaras de vigilância da residência, sido amplamente partilhados nas redes sociais.

A vítima, segundo apurou o DIÁRIO, poderá ser sujeita a uma intervenção cirúrgica.

Linhas que as vítimas de violência doméstica podem recorrer na Região:

Em situações de emergência: Linha de Emergência Social- 144 e PSP- 112, serviços disponíveis 24 horas por dia.

Ajuda especializada: Equipa de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, do ISSM, IP-RAM 300 084 135 / 964 549 749, Associação Presença Feminina 291 759 777 / 968 084 407, Equipa Multidisciplinar da Violência Doméstica, do SESARAM, EPERAM 291 705 608, ext. 3138.

Equipas de Atendimento, Acompanhamento e Investigação, da PSP Funchal 291 110 000 / 291 110 001 e Ribeira Brava 291 110 180.

Pode ainda contactar: O serviço de Atendimento da Segurança Social (área de residência), esquadras da PSP, serviços do Ministério Público, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (da área de residência), centro de saúde (área de residência), hospital e escolas.