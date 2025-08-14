Mulher sofre queda num terreno no Funchal e fica ferida
Uma mulher de 58 anos sofreu ontem à noite uma queda num terreno, na Rua Engenheiro Adelino Amaro da Costa, no Funchal, e ficou ferida.
A vítima queixava-se da grelha costal, tendo sido socorrida por uma equipa dos Bombeiros Voluntários Madeirenses pelas 21h10.
Foi posteriormente transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo