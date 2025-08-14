 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Mulher sofre queda num terreno no Funchal e fica ferida

None
Foto Google Maps

Uma mulher de 58 anos sofreu ontem à noite uma queda num terreno, na Rua Engenheiro Adelino Amaro da Costa, no Funchal, e ficou ferida.

A vítima queixava-se da grelha costal, tendo sido socorrida por uma equipa dos Bombeiros Voluntários Madeirenses pelas 21h10.

Foi posteriormente transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo