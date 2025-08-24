Toy inaugura esta segunda-feira os concertos das Festas de São Vicente

É já esta segunda-feira que têm início os concertos das Festas de São Vicente. O primeiro a inaugurar o palco é o cantor nacional Toy, que actua às 22h30.

Esta é mais uma oportunidade para o público ouvir alguns dos seus maiores êxitos, como ‘És Tão Sensual’; ‘Aguenta-te com Esta’; ‘Verão e Amor (Cerveja no Congelador)’ ou ‘Coração Não Tem Idade (Vou Beijar)’, entre tantos outros. Antes, às 21h30, sobe ao palco o madeirense Leonardo Sousa.

Na terça-feira, sobe ao palco a banda madeirense NAPA, vencedora do Festival da Canção e representante de Portugal na Eurovisão, com ‘Deslocado’, seguindo-se o DJ Waga, que promete uma fusão de ritmos e energia.

Já na quarta-feira, actua Lukas Graham, que interpretará os seus maiores sucessos, como ‘Mama Said’, entre tantos outros, que certamente serão acompanhados pelos fãs da banda dinamarquesa. A programação continua com a dupla portuguesa Kiss Kiss Bang Bang e o DJ Nélio Fabrício, ambos a cargo do Grupo Café do Teatro. O alinhamento inclui ainda os cantores de âmbito regional Álvaro Florença e Yosi.

O DJ Deejay Telio é outro dos artistas que consta do cartaz deste ano, estando a sua actuação prevista para quinta-feira. Segue-se a dupla Mete Cá Sets, também por intermédio do Grupo Café do Teatro, que promete sets energéticos e contagiantes. Beatriz Abrunhosa e o DJ Sil também irão subir ao palco nesta noite.

Na sexta-feira, a banda portuguesa Silence 4, conhecida pelos seus sucessos nos anos 90, marca presença, trazendo nostalgia e emoção ao público. ‘A Little Respect’ ou ‘To Give’ poderão fazer parte do alinhamento do espectáculo. Lordes Convida, Paredão Baile Funk e DJ Diego Gonzalvez, estes últimos a cargo do Grupo Café do Teatro, são ainda outras das propostas.

Por fim, no sábado, há para ver o concerto de Fernando Pereira, artista nacional conhecido por ‘senhor das vozes’. A noite prossegue com ‘We Are The 90’s Show’ e o DJ Amériko Nunez. Élvis Sousa Saxofone 80’s faz igualmente parte da programação deste penúltimo das festas, que todos os anos costumam atrair milhares de pessoas a São Vicente.

Mas há mais nesta segunda-feira:

10h00: Partido Socialista promove conferência de imprensa

Junto ao terminal de autocarros na vila da Ribeira Brava

14h00 - 21h00: Corpo de D. Teodoro de Faria em câmara ardente

Sé Catedral do Funchal

15h00: CMF - Apresentação pública da Estratégia Local para os Direitos da Criança 2024-2027, com a presença de Helena Leal

Salão Nobre dos Paços do Concelho

21h00 às 22h10: XX Semana Europeia de Folclore - Integrada na Festa do Vinho Madeira

21h00 – Portugal: Rancho Folclórico Rosas do Lena – Leiria

21h40 – Portugal: Grupo de Folclore da Ponta do Sol – Madeira

22h10 – Croácia: Folklore Ensemble 'Ivan Goran kovacic' – Zagreb

Auditório Jardim Municipal

20h00: Dia da Independência da Ucrânia

Associação ‘Ucrânia com Amor’ - exibição do documentário No God but theirs (‘Não haverá Deus senão o deles’), do jornalista de investigação Danylo Mokryk

Espaço IDEIA (Investigação e Divulgação de Estudos e Informação sobre a Autonomia)

20h00: Oração do ofício de defuntos D. Teodoro de Faria

Sé Catedral do Funchal

Principais acontecimentos registados no dia 25 de Agosto:

1718 - Emigrantes franceses fundam a cidade de Nova Orleães, no Louisiana, Estados Unidos.

1742 -- Morre, com 38 anos, o compositor e organista Carlos Seixas, vice-mestre da Capela Real.

1770 - Pinhel passa a cidade por Alvará de D. José I.

1774 -- Morre, com 59 anos, o compositor italiano Niccolò Jommelli, nome da ópera napolitana, na segunda metade do século XVIII. Compôs L'errore amoroso (Nápoles, 1737) e Odoardo (Florença, 1738) entre muitas.

1776 - Morre, aos 65 anos, o filósofo, historiador, economista e ensaísta escocês David Hume. Autor de Um Tratado da Natureza Humana dividido em três livros o primeiro Do Entendimento, o segundo Das Paixões e o terceiro sobre moral.

1825 - O Uruguai proclama a independência em relação ao Brasil.

1840 -- É fundada a Sociedade Filarmónica Luzitana de Estremoz, a mais antiga banda do país em atividade, sem interrupção e que já ostentou o título de " Real Philarmónica Luzitana".

1875 - É fundada a Associação Humanitária Bombeiros Voluntários do Porto.

1900 -- Morre, aos 55 anos, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Autor da obra literária e filosófica em forma de narrativa bíblica, Also sprach Zarathustra (Assim Falou Zaratustra), publicada entre 1883 e 1885 em quatro partes.

1914 -- O império austro-húngaro declara guerra ao Japão.

1918 - Nasce o maestro, compositor e pianista norte-americano Leonard Bernstein. Foi o primeiro americano a reger em La Scala, em Milão, Itália.

1940 -- Aviões britânicos bombardeiam Berlim pela primeira vez durante a II Guerra Mundial.

1944 - II Guerra Mundial. Libertação de Paris da ocupação nazi. À frente das tropas aliadas, entra na cidade a segunda divisão francesa, comandada pelo general Leclerc.

1948 - Kim Il Sung proclama a República Popular Democrática da Coreia.

1960 - O Partido Comunista da URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas) condena o dogmatismo de Mao Tsé Tung.

- Começam, em Roma, Itália, os XVII Jogos Olímpicos.

1973 -- Bettencourt Rodrigues é nomeado Governador e Comandante-Chefe da Província da Guiné, em substituição de António de Spínola, destituído a 06 de agosto.

1981 -- Francisco Pinto Balsemão é indigitado primeiro-ministro do VIII Governo Constitucional.

- A nave espacial norte-americana da NASA Voyager 2 chega a cerca 23.000 quilómetros do planeta Saturno.

1984 -- Morre, aos 59 anos, o escritor norte-americano Truman Capote, precursor do novo jornalismo, autor de "A Sangue-Frio" (1965) e "Breakfast at Tiffany's" (1958).

1988 -- Incêndio no Chiado, em Lisboa. Grande parte dos edifícios na rua do Carmo, rua Nova do Almada e rua Garret, até à Calçada do Sacramento, são consumidos pelo fogo. Os Armazéns Grandella e os Grandes Armazéns do Chiado são destruídos. Morrem duas pessoas.

1989 -- Morre, aos 88 anos, o jornalista e escritor Norberto Lopes.

1991 - Mikhail Gorbachov demite-se do cargo de secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética.

1992 - O ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, Shimon Peres, mostra-se disposto, pela primeira vez, a admitir a troca dos territórios ocupados em 1967 pela paz com os países árabes.

1996 - Portugal termina a participação nos X Jogos Paralímpicos, em Atlanta, Estados Unidos, com seis medalhas de ouro, quatro de prata e quatro de bronze.

1997 - Egon Krenz, último Presidente da ex-República Democrática Alemã, é condenado a seis anos e meio de prisão pela morte de cidadãos da Alemanha de Leste que pretendiam fugir para o Ocidente.

2003 -- 52 pessoas morrem e mais de 150 ficam feridas no duplo atentado em Bombaim, capital comercial da Índia. A explosão de dois carros armadilhados é atribuída a grupos islamistas radicais.

- Realizam-se as primeiras eleições presidenciais pluralistas no Ruanda desde a independência, em 1962, e cerca de 10 anos após o genocídio de 1994. O Presidente cessante do Paul Kagame é reeleito com cerca de 95,5 por cento dos votos expressos.

2004 -- Equipa de cientistas europeus, liderada pelo português Nuno Cardoso Santos, do Observatório Astronómico de Lisboa, anuncia a descoberta do mais pequeno planeta fora do sistema solar. O novo planeta extra-solar (ou exoplaneta) - que orbita em redor de uma estrela que não o Sol - é uma espécie de super-Terra, com uma massa 14 vezes superior à Terra.

-- Dois aviões russos, Tupolev 154 e o Tupolev 134, de passageiros são alvos de atentado. Morrem 89 pessoas. O atentado é reivindicado por um grupo tchetcheno ligado à Al-Qaida.

- Morre, com 53 anos, o estilista José Carlos.

2005 -- O Governo aprova a revisão do Estatuto da Aposentação, que prevê o aumento da idade de reforma dos funcionários públicos dos 60 para os 65 anos (o aumento é progressivo, durante um período de transição de 10 anos, seis meses por ano, dos 60 até atingir os 65 anos).

2006 -- É publicada em Diário da República nº. 164/2006 emitida pela Assembleia da República a primeira lei, 40, que define o Protocolo do Estado Português, aprovada no Parlamento a 20 de julho, e que exclui a Igreja Católica da lista de precedências do Estado.

- A violência regressa a Díli, Timor-Leste, com motins de jovens no centro da cidade. O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) aprova nova missão para Timor-Leste.

- Caso Mateus. O Tribunal Administrativo de Lisboa dá razão ao recurso do Gil Vicente e ordena à Liga Portuguesa de Futebol Profissional o regresso do clube à primeira Liga. São suspensos os jogos da primeira jornada entre o Gil Vicente, Belenenses e Leixões.

2007 - Dois atentados com explosivos causam pelo menos 42 mortos e 50 feridos no mercado de Hyderabad, no Sul da Índia.

- Morre, com 83 anos, o francês Raymond Barre, antigo primeiro-ministro do Presidente Valéry Giscard d'Estaing (1926-2020), entre 1976 e 1981, e presidente da Câmara de Lyon entre 1995 e 2001.

- Morre, aos 63 anos, Eduardo Prado Coelho, professor e ensaísta, Grande Prémio de Literatura Autobiográfica da Associação Portuguesa de Escritores, em 1996, com o diário "Tudo o Que Não Escrevi".

2008 - O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, promulga as Leis de Segurança Interna e de Organização de Investigação Criminal. Aprovadas a 08 de maio na Assembleia da República pela maioria socialista.

- Morre, com 77 anos, o escritor paquistanês Ahmed Faraz, considerado um dos mais importantes poetas modernos em língua urdu e conhecido pelas suas críticas ao autoritarismo. Foi presidente da Academia das Letras do Paquistão e da Fundação Nacional do Livro.

2009 -- Morre, aos 77 anos, Edward "Ted" Kennedy, senador democrata norte-americano, irmão mais novo do antigo Presidente John F. Kennedy (1917-1963).

2011 - O argentino Lionel Messi, do FC Barcelona, eleito o melhor jogador na Europa de 2010/2011, recebe no Mónaco a primeira edição do novo prémio atribuído pela União Europeia de Futebol (UEFA).

2012 -- Morre, com 82 anos, Neil Alden Armstrong, astronauta norte-americano, o primeiro homem a caminhar na Lua, a 20 de julho de 1969.

- Morre, aos 92 anos, Aurélio Granada Escudeiro, bispo Emérito de Angra do Heroísmo.

2013 - Morre, com 63 anos, o economista António Borges, militante do PSD, foi vice-governador do Banco de Portugal, diretor do Insead e vice-presidente do Goldman Sachs antes de ingressar no Fundo Monetário Internacional.

-- Morre, com 87 anos, o ator Fernando Ruas, encarnou o "Menino Tonecas".

2014 - A marinha italiana recupera os cadáveres de seis imigrantes e resgata 360 pessoas depois do naufrágio da embarcação onde viajavam na costa sul da ilha de Lampedusa. No dia anterior, tinha encontrado 18 cadáveres de imigrantes num barco pneumático, no qual viajavam outras 73 pessoas e que estava à deriva na zona sul da costa da ilha de Lampedusa.

2015 - Morre, aos 67 anos, José María "Txiki" Benegas, dirigente socialista basco, um histórico combatente contra o terrorismo da ETA.

-- Morre, com 78 anos, Domingos António da Silva, mais conhecido como "Mascarenhas", antigo jogador do Sporting, clube no qual se notabilizou como goleador entre 1962 e 1965 e cujo ponto mais alto foi a conquista da Taça dos Vencedores das Taças.

2016 - O futebolista português Cristiano Ronaldo é eleito pela União das Associações Europeias de Futebol (UEFA) o melhor jogador na Europa da época 2015/2016, recebendo o prémio em cerimónia realizada no Mónaco.

- Morre, com 89 anos, Maria Eugénia, atriz que participou em filmes como "A menina da rádio" e "O leão da Estrela".

2017 - A passagem do furacão Harvey no Texas, Estados Unidos, provoca a morte de mais de 80 pessoas.

2018 - A seleção portuguesa feminina de voleibol derrota a Dinamarca e apura-se pela primeira vez para um Campeonato da Europa, em Holte, Dinamarca.

- O canoísta Fernando Pimenta sagra-se campeão do mundo em K1 1.000 metros, nos mundiais de canoagem, em Montemor-o-Velho.

- Morre, aos 80 anos, Lindsay Kemp, dançarino e coreógrafo britânico, conhecido por ensinar cantores como David Bowie e Kate Bush ao longo da sua carreira.

- Morre, com 81 anos, John McCain, senador republicano norte-americano, herói de guerra.

2019 -- Morre, aos 80 anos, João Torre do Valle, músico, um dos fundadores da Academia da Guitarra Portuguesa e do Fado.

- Morre, aos 49 anos, a atriz e argumentista brasileira Fernanda Young.

2023 - A equipa mista de fosso olímpico formada por Maria Inês de Barros e João Paulo Azevedo sagra-se campeã mundial desta disciplina de tiro, ao bater na final, em 'shot-off', a equipa dos Estados Unidos, em Baku, no Azerbaijão.

2024 - O Sporting conquista a Supertaça de andebol pela quinta vez na sua história, a segunda consecutiva, ao vencer por 37-21 o rival Benfica, na Póvoa de Varzim.

O canoísta português Messias Baptista sagra-se campeão do mundo em K1 200 metros, arrecadando a segunda medalha de ouro para Portugal nos Mundiais em Samarcanda, no Uzbequistão.

Este é o ducentésimo trigésimo nono dia do ano. Faltam 128 dias para o termo de 2025.

Pensamento do dia: "A vida sem música seria um erro". Friedrich Nietzsche (1844-1900), filósofo alemão.Lusa/Fim