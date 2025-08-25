 DNOTICIAS.PT
Homem de 80 anos sofre queda no Monte

Pelas 10h30 desta segunda-feira, 25 de Agosto, os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados para uma queda da própria altura na zona do Monte. 

A vítima, um homem de 80 anos, apresentava uma suspeita de fractura do colo do fémur. 

O homem foi socorrido por elementos da corporação e transportado para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça. 

