Homem morre a caminho do hospital após ter ficado inanimado na Praia Formosa
Um homem, na faixa etária dos 50 anos, de nacionalidade estrangeira, foi encontrado inanimado na Praia Formosa, esta tarde. Apesar dos esforços, o homem não resistiu, tendo chegado ao Hospital Dr. Nélio Mendonça em estado cadavérico.
Ao DIÁRIO, o Capitão do Porto do Funchal, Bruno Ferreira Teles, avança que o SubCentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal) recebeu, às 17h44, um contacto telefónico do Serviço Regional de Protecção Civil a informar que se encontrava "um banhista em decúbito frontal, inanimado na água na Praia Formosa".
De imediato, foi empenhada uma embarcação da Estação Salva-vidas do Funchal, que à chegada deparou-se com quatro pessoas na água: "A vítima, dois nadadores-salvadores da Praia Formosa e um nadador-salvador do Projecto Sea Watch da Autoridade Marítima Nacional. A vítima e o nadador-salvador do Projecto Sea Watch entraram na embarcação e foram encaminhadas para o Cais 8, no Porto do Funchal".
Esclarece que a vítima, entretanto, sofreu suporte básico de vida (SBV) a bordo da lancha e à chegada ao Cais 8, aguardava uma ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses que continuou o SBV. "A vítima não saiu cadáver no Cais 8", garantiu.
