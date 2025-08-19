 DNOTICIAS.PT
Trabalhador sofre queda na Rua do Frigorífico

Pelas 12h20 de hoje, os Bombeiros Voluntários Madeirenses deslocaram-se até à Rua do Frigorífico, no Funchal, para um acidente de trabalho. 

A vítima, um homem de 36 anos, sofreu uma queda e apresentava queixas na zona da coluna. Após primeiros socorros, foi transportada para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça. 

