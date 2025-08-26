PSP já tem mandado de detenção para o agressor de violência doméstica em Machico

A Polícia de Segurança Pública (PSP) já tem o mandato judicial para proceder à detenção do homem que agrediu a companheira, na madrugada do passado domingo, em Machico. Segundo o que o DIÁRIO conseguiu apurar, este deverá ser executado ainda hoje ou só amanhã de manhã, tendo em conta as férias judiciais.

Segundo o que o DIÁRIO conseguiu apurar, o agressor encontra-se em casa de um familiar, assim como a vítima. As moradas de ambos já se encontram referenciadas pela PSP. Sabe-se que até ao momento, a mulher não está a ter protecção policial.

Assim, muito provavelmente só amanhã serão conhecidas as medidas de coacção decretadas pelo juiz de instrução criminal. Antes disso, o suspeito, já com o estatuto de arguido por violência doméstica será ouvido pelo procurador do Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) no âmbito do inquérito que foi aberto ontem pela PSP, à qual foi delegada a investigação deste crime.

A mulher, tal como noticiado pelo DIÁRIO, foi violentamente agredida pelo marido em frente a um menor, tendo os vídeos da agressão, captados pelas câmaras de vigilância de uma residência, sido amplamente partilhados nas redes sociais.

O homem admitiu, ao DIÁRIO, a autoria das agressões e disse estar “profundamente arrependido dos seus actos” e garantiu que na origem da agressão estiveram problemas conjugais.